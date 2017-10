Za Španijo odgovor Katalonije ni jasen; Nemčija podpira pogajanja

Bruselj/Luxembourg, 16. oktobra - Katalonske oblasti niso zagotovile jasnega odgovora na vprašanje Madrida, ali so razglasili neodvisnost, je danes v Luksemburgu poudaril španski zunanji minister Alfonso Maria Dastis. Vodja nemške diplomacije Sigmar Gabriel pa je izrazil podporo vsem, ki so se pripravljeni pogajati za zagotovitev stabilne Katalonije in Španije.