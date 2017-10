Štuhec s knjigo svojih komentarjev in izjav opozarja na nevarnost nedemokratičnih postopkov in meril

Ljubljana, 16. oktobra - Celjska Mohorjeva družba je predstavila knjigo Ivana Štuheca Slovenija brez Patrie in Zvonov, h kateri je spremno besedo napisal predsednik SDS Janez Janša. "S knjigo želim opozoriti na vse nedemokratične postopke in merila, ki so za slovensko družbo nevzdržni in jo peljejo v neke vrste politično diktaturo," je na predstavitvi dejal Štuhec.