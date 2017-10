Kamniški reševalci pomagali poškodovanemu v steni Planjave in zaplezanemu na Veliki planini

Kamnik, 16. oktobra - Kamniški gorski reševalci so v nedeljo popoldne pomagali poškodovanemu plezalcu v steni Planjave v Kamniško-savinjskih Alpah, s helikopterjem so ga prepeljali v ljubljanski klinični center, so sporočili s PU Ljubljana. Gorska reševalna služba Kamnik pa poroča tudi o pomoči zaplezanemu pohodniku na Veliki planini v nedeljo zvečer.