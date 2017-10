V Venezueli zmagali Madurovi socialisti, opozicija zavrnila izide volitev

Caracas, 16. oktobra - V nemirni Venezueli so v nedeljo potekale regionalne volitve, na katerih so sodeč po objavljenih uradnih rezultatih prepričljivo zmagali socialisti (PSUV) predsednika Nicolasa Madura. A opozicijska koalicija MUD je sporočila, da izidov zaenkrat ne priznava in opozorila, da gre za "zelo resen trenutek za državo".