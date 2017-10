V Španskih borcih predpremiera Heroj 2.0 - Predstava vseh predstav

Ljubljana, 16. oktobra - V Centru kulture Španski borci bo nocoj ob 22. uri predpremiera gledališke predstave v nastajanju Heroj 2.0 - Predstava vseh predstav, v kateri bosta nastopila Uroš Kaurin in Vito Weis. Namen predstave je postaviti igralca na goli oder in izrabiti njegovo bistvo, vse kar zna in zmore, so sporočili iz Španskih borcev.