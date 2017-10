Jedrski strokovnjak Gregorič: Ob nakazilih iranske banke bi moral zazvoniti alarm

Ljubljana, 16. oktobra - Preiskovalna komisija DZ za preiskovanje sumov pranja denarja v NLB in Novi KBM je danes zaslišala strokovnjaka za jedrsko varnost Miroslava Gregoriča. Ocenil je, da bi moral v primerih, kot so bila nakazila iranske banke NLB, "vsekakor zazvoniti alarm". Komisiji je sicer podrobno predstavil zgodovino jedrskega orožja in njegovo problematiko.