Tokio, 16. oktobra - Indeksi na azijskih borzah so se v današnjem trgovanju obarvali v zeleno. V Tokiu se je Nikkei 225 povzpel še višje in znova dosegel rekord. Vlagatelji so zadovoljni z dosedanjimi objavami poslovnih rezultatov družb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.