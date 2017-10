Osrednja poslovalnica Lekarn Ptuj od danes v novih prostorih

Ptuj, 16. oktobra - Na Trstenjakovi ulici na Ptuju danes vrata odpira popolnoma prenovljena osrednja poslovalnica Lekarn Ptuj s sodobnimi prostori, ki vključujejo interaktivne elemente. Investicijo, s katero so v najstarejšem slovenskem mestu dobili eno najsodobnejših lekarn v Sloveniji, so financirali sami iz preteklega dobička in je bila vredna 300.000 evrov.