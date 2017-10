Murska Sobota, 16. oktobra - V trčenju tovornjaka in osebnega vozila, ki se je zgodilo davi okoli 4.30 pred cestninsko postajo Dragotinci v smeri Murske Sobote, sta umrli dve osebi, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. Vsi udeleženi so tuji državljani.