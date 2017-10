Ljubljana, 16. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so gneče in zastoji na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj v smeri Avstrije ter na mestnih obvoznicah in vpadnicah zaradi jutranje prometne konice. Ponekod na Primorskem, Dolenjskem, Štajerskem, v Prekmurju ter širši okolici Ljubljane megla v pasovih zmanjšuje vidljivost.