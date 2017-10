Na volitvah na Spodnjem Saškem zmaga SPD

Hannover, 15. oktobra - Na predčasnih volitvah na Spodnjem Saškem so po trenutnih rezultatih največ sedežev v deželnem parlamentu danes prejeli socialdemokrati (SDP), ki so po podatkih javnih televizijskih postaj ARD in ZDF prejeli okoli 37 odstotkov glasov. Krščanski demokrati (CDU) so z okoli 34 odstotki zasedli drugo mesto, poroča nemška tiskovna agencija dpa.