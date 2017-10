Tirolska na referendumu proti OI 2026

Innsbruck, 16. oktobra - Državljani avstrijske Tirolske so se na nedeljskem referendumu izrazili proti kandidaturi za organizacijo zimskih olimpijskih iger leta 2026 v Innsbrucku. Proti organizacij je glasovalo 53 odstotkov tistih, ki so se referenduma udeležili. Innsbruck je igre že gostil leta 1964 in leta 1976.