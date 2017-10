Pavljučenkovi turnir v Hongkongu

Hongkong, 15. oktobra - Rusinja Anastazija Pavljučenkova je zmagovalka teniškega turnirja v Hongkongu z nagradnim skladom 500.000 dolarjev. Šesta nosilka je v finalu, ki so ga zaradi tajfuna najprej za pet ur prestavili, nato ga zaradi dežja tudi prekinili in ga v poznih nočnih urah nadaljevali, premagala Avstralko Darjo Gavrilovo s 5:7, 6:3 in 7:6 (3).