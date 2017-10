Novakova v Dravogradu poudarila zavzemanje za pošteno in pravično Slovenijo

Dravograd, 15. oktobra - Kandidatka za predsednico republike na prihajajočih volitvah in predsednica stranke NSi Ljudmila Novak je drevi obiskala Dravograd. Zbranim je povedala, da se zavzema za pošteno in pravično Slovenijo. Glede zadnjega tedna pred volitvami pa je dejala, da se tekme dobivajo v zadnjih metrih in da bo naredila vse, da bo rezultat čim boljši.