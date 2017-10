Začela se je zaključna faza bitke za Rako

Damask, 15. oktobra - Kurdsko-arabsko zavezništvo je danes oznanilo začetek zadnje ofenzive za dokončno osvoboditev bivše trdnjave in prestolnice skrajne skupine Islamska država v Siriji, Rake. Zavezništvo, ki ima podporo ZDA, nadzoruje 90 odstotkov mesta, še vedno pa naj bi bilo v mestu okoli 150 džihadistov IS, so sporočile Sirske demokratične sile (SDF).