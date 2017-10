Ljubljana, 15. oktobra - Vse tri današnje tekme nogometne druge lige so se končale z remiji. Na tekmi med Brežicami Terme Čatež in Ilirijo 1911 ter Brdi in Kalcerjem iz Radomelj zadetkov ni bilo, ekipi Jadran Dekani in Fužinar Ravne Systems pa sta se razšli z 2:2.