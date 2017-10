Šanghaj, 15. oktobra - Švicar Roger Federer je zmagovalec teniškega mastersa v Šanghaju, potem ko je v finalu 5,9 milijona dolarjev vrednega tekmovanja s 6:4 in 6:3 ugnal velikega tekmeca Španca Rafaela Nadala. Za Švicarja je bila to že 94. turnirska zmaga v karieri in šesta letos.