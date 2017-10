Janša v zapisu ob predsedniških volitvah kritičen do Pahorja

Ljubljana, 15. oktobra - Predsednik SDS Janez Janša je na družbenem omrežju Facebook objavil zapis ob bližnjih predsedniških volitvah. V njem je kritičen do predsednika republike Boruta Pahorju, ki kandidira za nov mandat. O njegovem dosedanjem političnem delovanju na tej in drugih funkcijah ugotavlja, da "je govoril eno in pustil, da so pod njegovim plaščem delali drugo".