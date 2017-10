Plavalci na priprave za decembrsko EP

Ljubljana, 16. oktobra - Plavalci so se konec tedna predstavili na mitingu Start v Kranju. Po pričakovanjih so bili v ospredju reprezentanti Martin Bau, Tjaša Oder in Tjaša Vozel ter peščica mladincev, ki se je mitinga udeležila. A Kranj je bil le uvertura v sezono, ki bo vrh doživela čez dva meseca z evropskim prvenstvom v 25-metrskih bazenih na Danskem.