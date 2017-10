Škofic brez finala, ženski polfinale odpovedan zaradi dežja

Peking, 15. oktobra - Prireditelji predzadnje tekme svetovnega pokala v športnem plezanju v kitajskem Xiamenu so zaradi dežja odpovedali polfinale v težavnosti, tako da bo vseh 13 plezalk, ki so v kvalifikacijah obe smeri preplezale do vrha, nastopilo v finalu. Med njimi tudi obe Slovenki Janja Garnbret, ki lahko že ubrani naslov skupne zmagovalke, ter Mina Markovič.