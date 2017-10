Kopitar s kralji do tretje zmage v sezoni

Los Angeles, 15. oktobra - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL v domačem Staples Centru gostili Buffalo Sabres in zmagali s 4:2. Za kralje je eno podajo prispeval najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar, v polno pa so za tretjo zmago Los Angelesa v sezoni zadeli Dustin Brown, Tyler Toffoli, Drew Doughty in Tanner Pearson.