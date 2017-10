Vraničar-Ermanova: Slovenija ne sme zamuditi priložnosti sedanje visoke gospodarske rasti

Washington, 15. oktobra - Slovenija v času sedanje visoke gospodarske rasti ne sme zamuditi priložnosti za utrditev gospodarskega in javnofinančnega sistema, je ob koncu letnega srečanja finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank članic Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Svetovne banke v izjavi za STA opozorila ministrica za finance Mateja Vraničar Erman.