Češko-slovaški finale v Avstriji

Linz, 14. oktobra - Slovakinja Magdalena Rybarikova in Čehinja Barbora Štrycova sta finalistki teniškega turnirja WTA v Linzu z nagradnim skladom 250.000 dolarjev. Prvopostavljena Rybarikova je v polfinalu s 6:4 in 6:4 premagala Švicarko Viktorijo Golubic, druga nosilka Štrycova pa je s 6:3 in 7:6 (3) ugnala Romunko Miahelo Buzarnescu.