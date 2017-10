Razmere na avtocestah so se umirile, zastoj le še na primorski avtocesti

Ljubljana, 14. oktobra - Zaradi del je dopoldne prihajalo do zastojev na avtocestah, vendar so se razmere zdaj umirile. Zastoj ostaja le še na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Dolg je približno tri kilometre, pot pa se podaljša za približno 20 minut, poroča prometnoinformacijski center.