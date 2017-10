V finalu Šanghaja teniška klasika Nadal - Federer

Šanghaj, 14. oktobra - V finalu teniškega turnirja v Šanghaju z nagradnim skladom 5,925 milijona dolarjev bodo gledalci lahko spremljali četrto letošnjo klasiko med Špancem Rafaelom Nadalom in Rogerjem Federerjem. Prvi je v polfinalu s 7:5 in 7:6 (3) premagal Hrvata Marina Čilića, Federer pa je bil s 3:6, 6:3 in 6:3 boljši od Argentinca Juana del Potra.