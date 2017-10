Irak z ultimatom za umik kurdskih sil

Bagdad, 14. oktobra - Iraške sile, ki so v petek začele operacijo za prevzem svojih vojaških položajev, so kurdskim silam postavile ultimat, po katerem se morajo te najpozneje do nedelje do ene ure zjutraj umakniti s položajev, ki so jih zavzele v bojih proti džihadistom v minulih treh letih. Za zdaj obe strani ostajata na okopih, razmere pa skuša miriti Washington.