Zaradi del zastoji na avtocestah

Ljubljana, 14. oktobra - Zaradi del prihaja do zastojev na avtocestah. Na primorski avtocesti je 8-kilometrski zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, pot se podaljša za približno uro. Na štajerski avtocesti pred izvozom Vransko proti Ljubljani je približno kilometer in pol dolg zastoj, za osebna vozila na prometnoinformacijskem centru priporočajo že izvoz Šentrupert.