Baku, 14. oktobra - Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik sta na turnirju evropske serije CEV Satellite v Bakuju osvojili tretje mesto in se veselili najboljšega dosežka v karieri. Njun uspeh sta s petim mestom dopolnila Nejc Zemljak in Vid Jakopin.