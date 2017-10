V Stični obeležitev 100. obletnice prikazovanj Marije v Fatimi in slovensko-hrvaško srečanje vernikov

Stična, 14. oktobra - V Stični so danes obeležili 100. obletnico prikazovanj Marije v portugalski Fatimi, potekalo je tudi tradicionalno slovensko-hrvaško srečanje vernikov in predstavnikov obeh Cerkva. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore in varaždinski škof Josip Mrzljak sta izpostavila, da je molitev rožnega venca največje orožje zoper vojne, prepire in nesoglasja.