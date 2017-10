Lastnik lendavske bioplinarne Ecos gre v stečaj

Lendava, 14. oktobra - Podjetje Ecos, lastnik lendavske bioplinarne, je pristalo v stečaju, ki ga je murskosoboško sodišče objavilo že 2. avgusta. Na sklep o začetku stečajnega postopka so namreč pritožili lastnika Jožef in Jože Pavlinjek in še nekateri deležniki, vendar je višje sodišče pritožbo zavrnilo.