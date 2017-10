Mestna občina Ljubljana bo 24. oktobra javno razgrnila spremembe prostorskega načrta

Ljubljana, 14. oktobra - Mestna občina Ljubljana (Mol) je danes na spletni strani, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti in v dnevnem časopisju objavila naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta z okoljskim poročilom. Gradivo bo javno razgrnjeno od 24. oktobra do 24. novembra.