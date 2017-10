Ljubljana, 14. oktobra - Nogometaši Mure tudi po 11. krogu ne poznajo poraza in so na vrhu drugoligaške lestvice. Danes so s 3:0 v gosteh premagali Bravo. Tretji gol je dosegel Luka Bobičanec, ki je z devetimi goli na vrhu strelcev drugoligaškega tekmovanja.