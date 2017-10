Zacro z najboljšega položaja v Motegiju, Marquez tretji

Motegi, 14. oktobra - Dirkači elitnega razreda motoGP so danes opravili kvalifikacije za nedeljsko dirko svetovnega prvenstva v japonskem Motegiju, najboljši startni položaj pa si je privozil Francoz Johann Zarco. Dirkač Yamahe je presenetil tekmece v deževnih razmerah in prišel do drugega pole positiona v karieri. Svetovni prvak Španec Marc Marquez je bil tretji.