Američan po 23 letih v zaporu spoznan za nedolžnega

Kansas City, 14. oktobra - V Kansasu so v petek iz zapora izpustili 41-letnega Lamonta McIntyra, ki je bil po krivici obsojen dvojnega umora. McIntyre, ki je za rešetkami preživel 23 let, je bil obsojen pri 17 letih, in sicer na podlagi trditev prič, ki pa so te izjave pozneje preklicale. Tožilci niso našli fizičnih dokazov ali motiva, ki bi ga povezali z umori leta 1994.