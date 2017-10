Delo: Rutinirano do konca (14. 10.)

Ljubljana, 14. oktobra - So letošnje predsedniške volitve že odločene? Bo dobil Borut Pahor drugi mandat? Bomo imeli enega ali dva volilna kroga? To so vprašanja, ki si jih mnogi postavljajo pred zadnjim tednom predsedniške kampanje, a na dnevnem redu imamo še nekaj soočenj, nato bo 22. oktobra zastor padel, piše v Delovi temi dneva Zoran Potič.