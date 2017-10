Ljubljana, 14. oktobra - Litija, Dobovec Pivovarna Kozel in Bronx Škofije so se po 6. krogu 1. slovenske nogometne futsal lige veselili novih zmag. Litija ima še naprej popoln izplen - po petih tekmah ima prav toliko zmag, četrtič zapored so zmagali igralci s Škofij, drugič zapored pa kozli.