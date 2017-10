Washington melje naprej, Ovečkin že pri devetem golu

Washington, 14. oktobra - Hokejisti Washington Capitals so zadnji dve leti najboljša ekipa rednega dela vzhoda v severnoameriški ligi NHL. Tokrat so na gostovanju v Newarku pri New Jersey Devils slavili zmago s 5:2 in vragom prizadejali prvi poraz letos. Izkazal se je Nicklas Backstrom z golom in s tremi podajami, Aleksander Ovečkin je k zmagi dodal svoj deveti gol letos.