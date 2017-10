V ponedeljek začetek cepljenja proti gripi

Ljubljana, 15. oktobra - Na območnih enotah Nacionalnega inštituta za javno zdravje bodo v ponedeljek začeli cepiti proti gripi. Nekaterim še posebej priporočajo cepljenje, denimo starejšim od 65 let in kroničnim bolnikom. Zdravstveni dom Ljubljana pa je že začel akcijo cenejšega cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu, ki bo v njegovih enotah potekala do 27. oktobra.