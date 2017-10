Newyorški borzni indeksi z minimalno tedensko rastjo

New York, 14. oktobra - Newyorški borzni indeksi so minuli trgovalni teden, ko so bolj kot gospodarske prevladovale politične novice, v petek sklenili z minimalno rastjo. Gospodarska poročila so se nanizala šele v petek, opazen pa je bil skok inflacije, ki pa bo kratkotrajen saj je posledica višjih cen energije po orkanih.