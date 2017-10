Na severu Kalifornije napredek v boju s požari

San Francisco, 14. oktobra - Gasilci so na severu Kalifornije v petek uspeli nekoliko napredovati v boju z nizom požarov v naravi, ki so v nedeljo izbruhnili v kar osmih okrožjih države in doslej uradno zahtevali že 35 življenj. Število gasilcev je preseglo 9000, prišli pa so iz drugih zveznih držav ter tudi iz Kanade in Avstralije.