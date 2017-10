V EU načelni dogovor o nacionalnih podnebnih ciljih do leta 2030

Luxembourg, 13. oktobra - Okoljski ministri EU so danes v Luksemburgu po težavnih in dolgih pogajanjih dosegli načelni dogovor o nacionalnih ciljih za uresničitev skupne ambicije za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za vsaj 40 odstotkov do leta 2030. Slovenija je z izidom zadovoljna. Zdaj sledijo pogajanja z Evropskim parlamentom.