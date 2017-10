Delo: Fištravčevo kanglerjanstvo (14. 10.)

Ljubljana, 13. oktobra - Skoraj tri milijarde evrov plačanih davkov, sto tisoč neposrednih in posrednih delovnih mest, milijon obiskovalcev tekem iz tujine. To so podatki angleške prve nogometne lige. V Sloveniji je zadeva povsem drugačna, tribune za gledalce so pogosto zgolj simbolično zasedene, tu pa so še finančne mahinacije in lastniški mišmaši, v Delu piše Peter Rak.