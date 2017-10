Rohani: ZDA so proti iranskemu ljudstvu

Teheran, 13. oktobra - Iranski predsednik Hasan Rohani je ocenil, da današnji govor ameriškega predsednika Donalda Trumpa dokazuje, da ZDA bolj kot kdajkoli prej nasprotujejo iranskemu jedrskemu sporazumu in da so bolj kot kdajkoli proti iranskemu ljudstvu. A v tem so same, je dejal v televizijskem nagovoru.