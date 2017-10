Teja Reba ob zaključku Mesta žensk: Odprli smo veliko vprašanj za različna občinstva

Ljubljana, 14. oktobra - Z burlesknim performansom avtorice in izvajalke Urške Vohar Tatovi podob predstavljajo: Matilda Buns in njene žemljice, ki mu bo sledila "nora zaključna zabava", se bo nocoj na Metelkovi sklenila 23. izdaja Mesta žensk. Umetniška vodja festivala Teja Reba je povedala, da so letos odprli veliko vprašanj, ki so "zintrigirala" različna občinstva.