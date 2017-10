Evropske borze neenotno; nafta in evro navzgor

London/Frankfurt/Pariz, 13. oktobra - Pomembnejše borze v Evropi so trgovalni teden zaključile neenotno. Vlagatelji v Evropi so z eno nogo že v vikendu, medtem ko so vlagatelje v ZDA spodbudili podatki o ameriški prodaji na drobno, ki se je septembra na račun dobre prodaje avtomobilov, avtomobilskih delov in goriva okrepila za 1,6 odstotka. Nafta se je podražila, evro pa okrepil.