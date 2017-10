Teden na Ljubljanski borzi v znamenju rasti

Ljubljana, 13. oktobra - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je ta teden na Ljubljanski borzi pridobil 2,13 odstotka in se oblikoval pri 816,75 točke. Vse delnice indeksa, ki so v prvi kotaciji, so se v primerjavi s prejšnjim petkom podražile. Največ, več kot 15 odstotkov, so na tedenski ravni pridobile delnice Intereurope.