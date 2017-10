Na uršulinski cerkvi v Ljubljani obnavljajo razpoke, nastale tudi ob gradnji parkirne hiše pod Kongresnim trgom

Ljubljana, 14. oktobra - Župnija Sveta trojica in Uršulinski samostan v Ljubljani sta začela obnovo razpok, ki jih je na uršulinski cerkvi in bližnjem samostanu povzročila tudi gradnja parkirne hiše pod Kongresnim trgom. Stroške bodo krili iz zavarovalnine in donacije, ki naj bi jo zagotovila Mestna občina Ljubljana (Mol), kar pa verjetno ne bo dovolj za celotno obnovo.