Pariz bi do leta 2024 prepovedal dizelske avtomobile

Pariz, 14. oktobra - Pariške oblasti so ta teden sporočile, da želijo do leta 2024 prepovedati uporabo avtomobilov z dizelskim motorjem. Do leta 2030 bi nato prepovedali vse avtomobile z običajnimi motorji. Načrt je precej ambicioznejši od tistega na državni ravni, ki predvideva prepoved prodaje vozil z motorjem na notranje izgorevanje do leta 2040.