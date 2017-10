Newyorške borze uvodoma navzgor

New York, 13. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje začeli v zelenem. Vlagatelje so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP spodbudili podatki o ameriški prodaji na drobno, ki se je septembra na račun dobre prodaje avtomobilov, avtomobilskih delov in goriva okrepila za 1,6 odstotka.