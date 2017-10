Osnutek strategije varnosti in zdravja pri delu gre na delovno telo ESS

Ljubljana, 13. oktobra - Člani Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), ki so imeli danes na mizi osnutek strategije varnosti in zdravja pri delu, so poudarili pomen obravnavane problematike. Ker pa so socialni partnerji v besedilu, ki ga je pripravilo ministrstvo za delo, pogrešali nekatere vsebine, ga bo v nadaljevanju obravnavalo pristojno delovno telo v okviru ESS.